POL-KS: Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Mörikestraße: Zeugen gesucht

Kassel-Fasanenhof:

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos kam es am gestrigen Mittwochnachmittag in der Mörikestraße in Kassel. Bisher wurden der Polizei elf Fälle gemeldet, in denen bislang unbekannte Täter den Lack der Fahrzeuge zerkratzten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei führen die weiteren Ermittlungen und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Polizisten des Reviers Nord berichten, hatten sich die Sachbeschädigungen nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen 15:30 und 17:30 Uhr ereignet. Die Täter waren offenbar wahllos vorgegangen, denn es handelt sich um Autos unterschiedlicher Hersteller, an denen jeweils mit einem spitzen Gegenstand der Lack auf einer Fahrzeugseite zerkratzt wurde.

Wer gestern in der Mörikestraße oder in umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

