Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 33-Jährige wird Opfer von Betrug durch falsche Europol-Mitarbeiter: Polizei warnt und gibt Tipps

Kassel (ots)

Kassel:

Eine 33-jährige Frau aus Kassel wurde am gestrigen Mittwoch Opfer eines dreisten Betrugs über das Telefon durch falsche Europol-Mitarbeiter. 2.000 Euro erbeuteten die bislang unbekannten Täter auf diesem Weg. Die Polizei möchte vor der derzeit auch in Nordhessen grassierenden Betrugsmasche warnen und Tipps geben, wie man sich davor schützen kann.

Falsche Europol-Mitarbeiter rufen auf dem Handy an

Wie die 33-Jährige den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderte, hatte sie am gestrigen Mittwochmittag einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer auf dem Handy erhalten. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Computerstimme, die in englischer Sprache mitteilte, dass ihre Personalausweisdaten gestohlen wurden. Direkt im Anschluss wurde die Kasselerin an eine angebliche Europol-Mitarbeiterin weitergeleitet, die mit der Nachricht schockierte, dass mit den Ausweisdaten zahlreiche Bankkonten eröffnet wurden, auf denen sich bereits 240.000 Euro aus betrügerischen Geschäften befinden sollen. Nachdem sie erklärt hatte, dass man der 33-Jährigen helfen wolle, aus der Sache herauszukommen, übernahm sogleich ein anderer vermeintlicher Ermittler der Polizeibehörde das Gespräch. Um ihr privates Girokonto vor einer Sperrung zu schützen, kaufte die unter Druck gesetzte Frau seinen Anweisungen folgend Gutscheinkarten im Wert von 2.000 Euro und übermittelte per Handykamera die Freischaltcodes an die Täter. Nach Beendigung des Gesprächs kamen ihr Zweifel, woraufhin sie die Kasseler Polizei verständigte und sich herausstellte, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Gutscheinkarten hatten die unbekannten Täter zu diesem Zeitpunkt bereits eingelöst.

Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Tipps

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche, bei der falsche Europol-Mitarbeiter telefonisch Kontakt aufnehmen und die Opfer zur Überweisung von Geld oder zum Kauf von Gutscheinkarten bewegen. Um sich vor der derzeit grassierenden Masche zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Gibt sich ein Anrufer als Polizist aus, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde selbst an. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

- Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen - legen Sie einfach auf.

- Transferieren Sie aufgrund solcher Anrufe keine Gelder, ohne sich vorher zu informieren und abzusichern. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen, egal ob per Post, E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, verständigen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle.

- Informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmasche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell