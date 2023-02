Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Einbrüche in Neurath - Zweimal Einbrecher überrascht

Grevenbroich / Kaarst (ots)

Bewohner zweier Häuser auf der Glück-Auf-Straße und der Straße Auf dem Strenkelrath wurden am frühen Dienstagmorgen (28.02.) gegen 04:15 Uhr jeweils von Geräuschen im Hausinneren geweckt. Als sie nachsahen trafen beide Personen jeweils auf einen männlichen offensichtlichen Einbrecher. Dieser war in beiden Fällen mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet und flüchtete bei Erblicken der Hausbewohner in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Einbrecher die Hauseingangstüren aufgehebelt und sich so Zugang zum Haus verschafft. Auf der Glück-Auf-Straße machte der Einbrecher nach ersten Erkenntnissen keine Beute. In der Doppelhaushälfte auf der Straße Auf dem Strenkelrath erlangte er offensichtlich eine Handtasche mit unter anderem Bargeld.

Ob der Einbrecher noch weiteres Diebesgut erlangte und ob es sich bei den jeweiligen Einbrechern um die gleiche Person handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss geführt werden.

Ebenfalls ist Gegenstand der Ermittlungen, ob der Einbrecher auch für eine Tat auf der Donaustraße in Frage kommt. Hier wunderten sich Hausbewohner am Dienstagmorgen ebenfalls, es war auffällig kalt geworden im Haus. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass die Eingangstür offen stand und das Haus teilweise durchwühlt war. Ebenso bemerkten sie, dass mehrere Handtaschen samt Inhalt, unter anderem Bargeld, offensichtlich entwendet wurden. Auch hier wurde die Hauseingangstür nach ersten Erkenntnisse aufgehebelt und Einbrecher verschafften sich so Zugang zum Haus. Während der polizeilichen Aufnahme konnten Teile des Diebesgutes in der Nähe wieder aufgefunden werden. Der Eigentümer hatte ein ebenfalls entwendetes Handy geortet und ein Signalton senden lassen. Etwa hundert Meter entfernt konnten so Teile des Diebesgutes unter einem Gullideckel aufgefunden und den Eigentümern zurückgegeben werden.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte am Montag (27.02.) eine männliche Person in Kaarst ebenfalls offensichtlich einzubrechen. Eine 54-jährige Bewohnerin einer Wohnung an der Platanenstraße hörte gegen 12:30 Uhr Geräusche an ihrer Wohnungstür und erkannte durch den Türspion eine zirka 30 bis 40 Jahre alte und zirka 160 bis 170 Zentimeter große männliche Person mit wenigen Haaren. Als die Bewohnerin auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte. Sie konnte aus dem Fenster noch erkennen, dass sich die Person gemeinsam mit einer weiteren Person, etwa gleicher Größe und gleichen Alters, entfernte.

In diesem Fall hat das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kripo bittet Zeugen, die in allen Fällen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell