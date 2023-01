Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb versteckt sich auf Rückbank eines Pkw

Bremerhaven (ots)

Die Polizei hat im Bremerhavener Ortsteil Klushof einen mutmaßlichen Dieb auf der Rückbank eines fremden Autos entdeckt und vorläufig festgenommen.

Gegen 3.00 Uhr, am heutigen Dienstagmorgen, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann, wie er an mehreren Fahrzeugtüren, auf einem Parkplatz an der Straße Im Engenmoor, probierte, diese zu öffnen. Nachdem der mutmaßliche Täter tatsächlich eine Fahrzeugtür öffnen konnte, rief der Zeuge die Polizei. Die sehr schnell eintreffenden Beamten entdeckten am Tatort ein von innen stark beschlagenes Fahrzeug. Ein Hineinsehen durch die Scheiben war für die Polizisten dadurch unmöglich. Nachdem sie die Türen kontrollierten und sich die hintere Tür öffnen ließ, sahen sie den stark verschwitzten 35-jährigen Tatverdächtigen liegend auf der Rückbank. Offenbar wollte er sich vor der Polizei verstecken.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverses Werkzeug sowie auch Stehlgut. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls und Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell