POL-Bremerhaven: Illegales Rennen durch Geestemünde: Fahranfänger müssen Führerscheine abgeben

Bremerhaven (ots)

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Bremerhaven-Geestemünde sind zwei junge Fahranfänger ihre Führerscheine vorerst wieder los. Eine Polizeistreife nahm die beiden beteiligten Pkw in der Nacht zum Sonntag, 8. Januar, auf der Georgstraße wahr. Die Autos fuhren mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit in südliche Richtung. Dabei kam es zwischen Georg-Seebeck-Straße und Ostrampe auch zu Überholmanövern und Tempowechseln. Auf Höhe der Straße Ostrampe konnte die Streifenwagenbesatzung eines der Fahrzeuge festsetzen und den Fahrer kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass am Steuer des Renaults ein gerade mal 18-Jähriger saß. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahranfängers sicher und machten ihm den Vorhalt eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Der junge Mann und zwei weitere Personen, die im Auto saßen, wurden anschließend entlassen. Während die Polizisten auf den Abschleppwagen warteten, kam ihnen das andere am Rennen beteiligte Fahrzeug entgegen. Die Beamten stoppten den BMW und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Auch hier saß ein erst 18-Jähriger am Steuer. Im Wagen befanden sich zwei Mitfahrer. Wie schon der Renault-Fahrer erhielt auch sein mutmaßlicher Renn-Duellant eine Anzeige als Teilnehmer eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und musste seinen Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung ebenfalls abgeben. Ein zweiter Abschleppwagen nahm schließlich den BMW mit.

