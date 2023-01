POL-Bremerhaven: Diebe lassen Waschmaschine mitgehen

Bremerhaven (ots) - Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen am gestrigen Donnerstag, 5. Januar, konnte die Polizei im Bremerhavener Stadtnorden einen alkoholisierten Autofahrer rasch stoppen. Dem Zeugen war der Fahrer gegen 17.30 Uhr aufgefallen, als dieser sich in seinen Pkw setzte und vom Alten Postweg aus in Richtung Süden losfuhr. Nur wenige Minuten später ...

mehr