POL-GM: Kennzeichendiebstahl

Engelskirchen (ots) - Langfinger sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (18. Juni) in einen Bioladen in Engelskirchen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr abends und 5:45 Uhr am Samstagmorgen hebelten die Täter in der Straße "An der Post" ein Fenster auf und stiegen in das Geschäft ein. Dort hatten sie es auf den Kassenbereich und das Büro abgesehen. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten in unbekannte ...

