POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Bremerhaven (ots) - Auf einen 21-jährigen Autofahrer wurden Polizeibeamte am Mittwochmittag, 4. Januar, in Bremerhaven-Mitte aufmerksam, als dieser verbotswidrig bei durchgezogener Linie ein vorausfahrendes Auto rechts überholte. Gegen 12.30 Uhr befuhr der junge Mann in seinem Nissan die Grimsbytraße stadteinwärts. Vor ihm war ein Fahrschulauto auf der einspurigen ...

mehr