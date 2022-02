Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Werkstatt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Nordhorner Straße in Lingen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 23.50 Uhr zu einem Brand in der etwa 200 Quadratmeter großen Werkstatthalle eines Fahrradhändlers. Das Feuer breitete sich anschließenden auf den circa 550 Quadratmeter großen Verkaufsraum des Geschäftes aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der hohen Qualmentwicklung wurde die Nordhorner Straße zwischen der Nordlohner Straße und der Kiefernstraße bis 5 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Lingen, Altenlingen, Nordhorn, Baccum und Holthausen war mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 78 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

