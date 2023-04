Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeug deutlich überbesetzt, Einbruch, Unfälle, Widerstand, Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Nach Auseinandersetzung Polizeibeamte angegriffen

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 44-Jähriger entgegen, der nach einer körperlichen Auseinandersetzung zudem die eingesetzten Polizeibeamten tätlich angegriffen und beleidigt hat. Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Gaststätte in der Oberen Gerberstraße gemeldet. Wie sich nach dem Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen herausstellte, war der 44-Jährige mit dem 45-jährigen Wirt in Streit geraten und schlug diesen. In diese Auseinandersetzung mischten sich weitere Gäste ein, wonach sich das Geschehen nach draußen verlagerte. Dort konnte der 44-Jährige in Gewahrsam genommen werden, woraufhin er sich zunächst wieder beruhigte. Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte er plötzlich nach einem eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen, weshalb er zur Dienststelle verbracht wurde. Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamten aufs Übelste. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Aichtal (ES): Einbruch in Gaststätte

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte im Stadtteil Grötzingen ist es zwischen Freitag 01.00 Uhr und 15.00 Uhr gekommen. Auf bislang ungeklärte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude, öffneten dort gewaltsam einen Tresor und entwendeten aus diesem Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zum Samstag hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen schlangenlinienfahrenden Omnibus auf der Bundestraße 10 gemeldet. Der Linienbus, der ohne Fahrgäste auf Betriebsfahrt kurz nach 01.30 Uhr auf der B 10 unterwegs war, wurde aufgrund der Meldung einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 56-jährigen Omnibusfahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Filderstadt (ES): Fahrzeug überbesetzt

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen deutlich überbesetzten Pkw kontrolliert. Der Peugeot 307 eines 32-Jährigen fiel einem aufmerksamen Zeugen auf der B 27 im Bereich Filderstadt gegen 15.10 Uhr auf, da auf der Rücksitzbank auffällig viele Personen saßen und sich im Kofferraum mehrere Kinder befanden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt konnte den Pkw im Bereich des Stuttgarter Flughafens stoppen und kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass sich neben dem 32-jährigen Fahrer noch insgesamt weitere 16 Personen in dem Peugeot befanden. Letztlich zählten die Polizeibeamten neben dem Fahrer fünf Erwachsene, fünf Kinder vom sieben Monate alten Säugling bis zum 6-Jährigen und sechs Personen im jugendlichen Alter in dem Pkw. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und die Weiterfahrt wurde fünf Personen gestattet. Die restlichen Personen begaben sich zum nahegelegenen Busbahnhof.

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in der Kaiserstraße gekommen. Eine 52-jährige Fahrzeuglenkerin eines Dacia Dokker befuhr gegen 13.30 Uhr die Kaiserstraße von Ergenzingen herkommend. Hierbei geriet sie zu weit nach rechts und krachte in einen am Straßenrand geparkten Ford Transit. Durch die Kollision kippte der Dacia auf die Seite. An der Unfallörtlichkeit befanden sich neben der Polizei noch der Rettungsdienst sowie drei Fahrzeuge der Feuerwehr mit insgesamt 17 Einsatzkräften. Die 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.

Dettenhausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmittag gegen 12.35 Uhr ist es auf der B 464 im Bereich Dettenhausen zu einem Unfall mit einer Verletzten gekommen. Die 22-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der B 464, vom Kreisverkehr Kälberstelle herkommend, in Fahrtrichtung Walddorfhäslach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in den Grünstreifen geriet. In der Folge kam der Opel vollständig von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einem Wildfangzaun, an welchem er auf der Seite liegen blieb. Die Fahrerin des Opel wurde hierbei verletzt und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die dortige Fahrbahn der B 464 zwischen den Kreisverkehren L 1208 und K 6912 musste zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung des stark beschädigten Fahrzeuges für mehrere Stunden gesperrt werden.

