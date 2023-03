Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Gasaustritt; Handyverstöße bei Verkehrskontrolle; Pkw gestohlen; Autoscheibe mit Stein eingeworfen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu riskanten Fahrmanövern eines noch unbekannten Audi-Lenkers, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 28 einer Kontrolle durch die Polizei entzogen hat. Gegen 15.10 Uhr fiel der grüne Wagen an der Auffahrt Metzingen-Ost einer Zivilstreife auf, da er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Reutlingen unterwegs war. Im Bereich der Anschlussstelle zur B 312 nach Stuttgart überholte der Wagen verbotswidrig rechts. In Reutlingen bog er auf die Karlstraße stadteinwärts ab, um anschließend über die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs zu wenden und wieder in Richtung Metzingen zu fahren. Dort ignorierte der Fahrer das Blaulicht und die polizeilichen Anhaltesignale und flüchtete auf der B 28 weiter in Richtung Bad Urach, wobei er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholte. Nachdem der Audi von den Beamten zunächst aus den Augen verloren und wenig später in Dettingen kurz gesichtet worden war, stellten ihn die Einsatzkräfte parkend in der Rebenstraße in Neuhausen fest. Zwei in der Nähe befindliche Männer ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht. Einem der beiden, bei dem es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um den Beifahrer handeln dürfte, konnten die Beamten jedoch habhaft werden. Die Ermittlungen zum Fahrer des Wagens dauern an. Zeugen der Fahrweise des Audi sowie Verkehrsteilnehmer, die dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Hochdorf (ES): Beschädigte Gasleitung

Der Austritt von Gas hat am Donnerstagmittag, kurz nach zwölf Uhr, zum Einsatz der Rettungskräfte in der Friedenstraße geführt. Dort war bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden und Gas ausgetreten. Durch Erstmaßnahmen der Arbeiter konnte der Gasaustritt auf ein Minimum reduziert werden. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten angerückt war, sperrten und evakuierten den Bereich um die Baustelle großräumig. Für die Anwohner wurde durch die Gemeindeverwaltung die Breitwiesenhalle als Anlaufstelle zur Verfügung gestellt. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen, fünf Einsatzkräften, einem Leitenden Notarzt und einem organisatorischen Leiter vor Ort. Durch umfangreiche Maßnahmen der Mitarbeiter des Bauunternehmens konnte der Gasaustritt vollends gestoppt werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Mehrere Handyverstöße bei Verkehrskontrolle

Innerhalb von etwas über einer Stunde haben Beamte des Polizeireviers Tübingen bei einer Verkehrskontrolle auf der Stuttgarter Straße (B 27) eineinhalb Dutzend Verkehrsverstöße festgestellt. Im morgendlichen Berufsverkehr ertappten die Einsatzkräfte zwischen 7.50 Uhr und neun Uhr einen nicht angeschnallten Fahrzeuginsassen und insgesamt 17 Autofahrer, die verbotenerweise ihr Mobiltelefon benutzten. Letztere müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Von einem Firmengelände in der Aspenhaustraße ist in den vergangenen Tagen ein Auto gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen Freitag (24.03.2023) und Mittwochnachmittag (29.03.2023) entwendete ein Unbekannter einen dort abgestellten, weißen Jaguar F-Pace. An dem Wagen waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen TÜ-PG 440 angebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/515363-0 beim Polizeiposten Kirchentellinsfurt zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Autoscheibe mit Stein eingeworfen

Auf einen in der Liststraße geparkten Toyota Auris hat es am Donnerstagmorgen ein noch Unbekannter abgesehen. Der Täter hatte mit einem Stein die Fahrertür des Autos eingeworfen, was gegen 9.30 Uhr von einem Passanten bemerkt und der Polizei gemeldet wurde. Ob aus dem Wagen etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (sm)

