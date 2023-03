Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Parfüm gestohlen; Brand von Müllcontainer

Reutlingen (ots)

Umgestoßen und getreten

Zu einem handfesten Streit ist es am Mittwochnachmittag, gegen 14.35 Uhr, am Listplatz gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde ein 17-Jähriger von zwei Männern im Alter von 40 und 42 Jahren angegangen. Dabei soll der Jugendliche von einem der beiden umgestoßen und vom Begleiter getreten worden sein. Der 17-Jährige wurde augenscheinlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Im Zuge der Auseinandersetzung war auch ein offenbar schlichtend eingreifender 57-Jähriger von einem Unbekannten umgestoßen und dadurch verletzt worden. Das Polizeirevier Reutlingen hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Körperverletzungsdelikten eingeleitet. (mr)

Eningen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der L380 ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Landesstraße von Würtingen in Richtung Eningen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 26-Jährige mit ihrem Skoda Fabia verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die 26-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau im Anschluss zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Engstingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus mit Scheuer in Kleinengstingen ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Innere und stahl den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Alukisten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Alb ermittelt. (sm)

Kirchheim (ES): Größere Menge Parfüm entwendet (Zeugenaufruf)

Eine größere Menge hochwertigen Parfüms ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Sattelzug im Kirchheimer Autohof Kruichling gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete in der Zeit von 23 Uhr bis sieben Uhr gewaltsam die hintere Flügeltür des in der Maria-Merian-Straße abgestellten Fahrzeugs. Im Anschluss entwendete der Unbekannte insgesamt vier Paletten mit Parfüm von bislang unbekanntem Wert. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Diebesguts. (ms)

Kirchheim (ES): Unfall mit fünf Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen in der Naberner Hohenneuffenstraße entstanden. Eine 46-Jährige fuhr kurz vor zwölf Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Straße ein. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden VW Polo einer 83 Jahre alten Frau. Der Pkw der Seniorin wurde durch den Zusammenprall nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen geparkten VW Golf. Dieser wurde gegen einen BMW Mini geschoben, der noch mit einer weiteren Mercedes-Benz C-Klasse kollidierte. (ms)

Neuhausen (ES): Zu schnell abgebogen

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag an der Autobahnanschlussstelle Esslingen ereignet. Ein 27-Jähriger hatte gegen 15.45 Uhr die Autobahn A8 von Karlsruhe herkommend verlassen und fuhr die Abfahrt hinunter. An der Einmündung zur L 1202 schaltete ersten Erkenntnissen nach die Ampel auf Gelb und der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug. Beim Rechtsabbiegen auf die Landesstraße in Richtung Nellingen kam er zu weit nach links und krachte in den auf der Linksabbiegespur stehenden Ford eines 45 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass sich beide Fahrer verletzten und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Weiterhin waren ihre Fahrzeuge erheblich beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 45.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im beginnenden Feierabendverkehr. Es staute sich insbesondere der von Esslingen herkommende Verkehr weit über das Körschtalviadukt zurück. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Gefährlich überholt und geflüchtet

Gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Ford Transit ermittelt das Polizeirevier Rottenburg nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B296. Dieser war gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße von Entringen herkommend in Fahrtrichtung Anschlussstelle Herrenberg der A81 unterwegs. Im Kreuzungsbereich der K6916 soll er mehrere Verkehrsteilnehmer überholt haben. Hierbei kollidierte er mit dem Mitsubishi Space Star einer 51 Jahre alten Frau, die nach links in Richtung Reusten abbiegen wollte und sich auf der Linksabbiegespur eingeordnet hatte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Transitlenker von der Unfallstelle. Die 51-Jährige wurde nicht verletzt. An ihrem Mitsubishi war Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. (sm)

Tübingen (TÜ): Brand eines Müllcontainers

Zum Brand eines Müllcontainers im Weißdornweg sind die Einsatzkräfte am späten Mittwochabend ausgerückt. Gegen 23.30 Uhr war dort ein größerer Müllcontainer aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand schnell löschen. Eine Gefahr für umliegende Wohngebäude bestand nicht. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. (cw)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Eisenbahnstraße ist ein Unbekannter am Mittwochabend eingebrochen. Gegen 23.30 Uhr hatte ein Zeuge eine offene Türe und Licht im Gebäude festgestellt und die Polizei alarmiert, die sofort mit mehreren Streifenwagen anrückte. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Einbrecher über eine Türe Zutritt zum Gebäude verschafft, dieses in der Folge durchsucht hatte und geflüchtet war. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell