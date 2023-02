Polizei Mettmann

POL-ME: 11-Jährige angefahren und verletzt - Velbert - 2302014

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen, 03. Februar 2023, wurde eine 11-Jährige auf der Poststraße von einem Fahrzeugführer angefahren und so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 56-jähriger Velberter mit seinem Skoda Octavia die Poststraße in Fahrtrichtung Heiligenhauser Straße. Nach seinen Angaben trat in Höhe eines Schulgeländes unvermittelt ein Mädchen auf die Fahrbahn, um diese nach links in Richtung Schulgebäude zu überqueren.

Der Velberter stieß frontal mit der Schülerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Velberter blieb unverletzt. An dem Skoda Octavia entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell