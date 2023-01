POL-HAM: Einbrecher schreckt schlafende Frau auf

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen, 18. Januar, in ein Mobilfunkgeschäft an der Weststraße eingebrochen. Gegen 6 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Glaserei, der mit Reparaturarbeiten beschäftigt war, wie vier männliche Personen in ein Mobilfunkgeschäft in der Weststraße einbrechen. Sie beschädigten Teile der Eingangstür und gelangten so in den Laden. Kurze Zeit später flüchteten die ...

mehr