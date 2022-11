Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 16 Uhr und 10 Uhr versuchte ein Unbekannter erfolglos das Tor zu einem Grundstück aufzuhebeln. Deshalb verursachte der Täter ein Loch am Zaun neben dem Tor. So gelang er in den Garten. Was der Unbekannte auf dem Grundstück suchte ist unklar da er nichts stahl. Die Polizei Sontheim ...

mehr