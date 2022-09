Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Achtung, nur eine Übung - Feuerwehr probt für einen Waldbrand

Am Samstag, 08.10.2022, findet im Bereich der Kalkarer Straße (B57) und der Moyländer Allee eine Waldbrandübung der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau statt.

Die Feuerwehr bittet um Verständnis, da es an diesem Tag in diesem Bereich zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr zu Verkehrseinschränkungen in und rund um den genannten Bereich kommen kann. Bis zu 100 Einsatzkräfte sollen an der Übung beteiligt werden.

