Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Mann flüchtet bei grenzpolizeilicher Kontrolle - Fahndung läuft

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, 15.06.2022 sollte gegen 12:00 Uhr an einer Tankstelle auf der BAB 5 Richtung Karlsruhe/Höhe Neuenburg der Fahrer eines schwarzen Mercedes durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert werden. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich dieser der Kontrolle entzogen und sei zunächst auf die A5 geflüchtet, bis er verkehrsbedingt an einer Baustelle zum Stehen kam. Weiter ignorierte er die Weisungen der Beamten, fuhr auf einen nunmehr vor dem Pkw stehenden Polizisten zu und setzte seine Flucht fort, woraufhin es zur Schussabgabe durch die Polizisten kam. Im Bereich Grießheim konnte am späten Nachmittag gegen 15:00 Uhr das Fluchtfahrzeug aufgefunden werden.

Fahndungsmaßnahmen u.a. mittels Polizeihubschrauber blieben bislang erfolglos. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg führt die weiteren Ermittlungen.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell