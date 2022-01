Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Bewohnerin verscheuchte Einbrecher

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.1.2022 versuchten zwei Unbekannte zwischen 18.10 Uhr und 18.25 Uhr in ein Haus auf der Goethestraße in Drensteinfurt einzubrechen. Die durch die Geräusche aufmerksam gewordene Bewohnerin schaltete das Licht ein und dürfte so die männlichen Täter verscheucht haben. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

