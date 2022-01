Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallflucht in kurzem Zeitfenster

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.1.2022 kam es zwischen 7.50 Uhr und 7.58 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Ahlen. Der schwarze VW Golf stand auf dem Parkplatz des Wersestadions an der August-Kirchner-Straße und hat einen Schaden an der linken Beifahrertür sowie dem Seitenteil. Polizisten sicherten weißen Fremdlack, so dass das Verursacherfahrzeug weiß sein könnte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell