POL-WAF: Ahlen. Zwei Einbrüche auf der Friedrich-Ebert-Straße

Am Mittwoch, 26.1.2022 ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ahlen. Zwischen 11.30 Uhr und 19.45 Uhr stiegen Unbekannte über den Balkon und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und stahlen Bargeld. Der zweite Einbruch, im Mehrfamilienhaus gegenüber, ereignete sich zwischen 13.10 Uhr 23.50 Uhr. Es ist bislang nicht bekannt, was die Täter hier stahlen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

