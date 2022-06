Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Straßenlaterne umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.06.2022, gegen 23.45 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer eine in Neuenweg auf einem Parkplatz liegende, wohl umgefahrene Straßenlaterne mit. Nach Sachlage befuhr ein Fahrzeugführer die Landstraße 131 von Böllen kommend und verlor aus hier nicht bekannten Gründen an der Einmündung von der Talstraße in die Wiesentalstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, welche abknickte. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, oder denen ein dementsprechendes beschädigtes Fahrzeug aufgefallen ist.

