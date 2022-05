Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Wildunfall

Steinthaleben (ots)

Am Samstag, den 21.05.2022, gegen 13:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrer einer Honda die L 2292 aus Richtung Steinthaleben kommend in Richtung "Abzweig Rathsfeld" (zur B 85 hin). Plötzlich überquerte ein Rehbock die Fahrbahn. Der Motorradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und kollidierte mit diesem. Der 34-Jährige kam daraufhin zu Fall, verletzte sich dabei schwer an der Schulter und wurde dann in der Folge zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Sondershausen verbracht. An der Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR, dieses wurde in der Folge durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Der Rehbock verendete noch am Unfallort und wurde durch den verständigten Jagdausübungsberechtigten waidgerecht entsorgt. Die L 2292 war während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

