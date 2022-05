Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchte Trickbetrügereien ohne Erfolg

Grüningen / Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 20.05.2022, erhielten die Beamten der PI Kyffhäuser Kenntnis von zwei Betrugs-Sachverhalten in den Ortslagen Grüningen sowie Bad Frankenhausen. In beiden Fällen waren erneut ältere Ehepaare betroffen.

In Grüningen versuchten Unbekannte per telefonischer Mahnung eines vermeintlichen "Pfändungsbüros" durch Anrufe und Besprechen des Anrufbeantworters die Geschädigten dazu zu bewegen, dass diese eine vorgegebene Tastenkombination auf ihrem Telefon drücken. Die Geschädigten reagierten jedoch folgerichtig und kamen den Aufforderungen der Unbekannten nicht nach und informierten stattdessen die Polizei.

Einen sogenannten "Schockanruf" erhielt ein Ehepaar in Bad Frankenhausen. Hier wurde den Geschädigten von einem schweren Verkehrsunfall des Sohnes berichtet. Dieser könne dann erst gegen das Zahlen einer Kaution auf "freien Fuß gesetzt" werden. Auch hier blieb ein finanzieller Schaden für die Geschädigten aus, da diese das Gespräch einfach beendeten und über Angehörige die Polizei informiert wurde.

Die Polizei weist erneut daraufhin, dass durch Betrügereien verschiedenster Art den Betroffenen Sachverhalte vorgespielt werden, um an deren Vermögenswerte oder an persönliche Informationen zu gelangen. In allen auftretenden Fällen sollten keinerlei persönliche Daten oder Informationen telefonisch an unbekannte Personen übermittelt werden.

Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten sollten Sie umgehend nahestehende Angehörige, Freunde oder die nächste Polizeidienststelle kontaktieren.

