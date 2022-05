Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Roller-Fahrer

Greußen (ots)

Am Samstag, den 21.05.2022, gegen 23:55 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser die Information, dass im "Helbeeck" in Greußen ein Elektroroller mit mehreren abgestellten Mülltonnen am dort befindlichen Lebensmittelmarkt kollidiert sei. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte der 37-jährige Roller-Fahrer unverletzt vom zuvor verständigten Rettungsdienst übernommen werden. An den Mülltonnen sowie am Roller entstand Sachschaden. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von 1,19 Promille. Der Roller-Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell