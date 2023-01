Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weiterer Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen, 18. Januar, in ein Mobilfunkgeschäft an der Weststraße eingebrochen.

Gegen 6 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Glaserei, der mit Reparaturarbeiten beschäftigt war, wie vier männliche Personen in ein Mobilfunkgeschäft in der Weststraße einbrechen. Sie beschädigten Teile der Eingangstür und gelangten so in den Laden. Kurze Zeit später flüchteten die Männer zu Fuß über die Rödinghauser Straße.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Zum Diebesgut und der Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die vier Männer sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer trug eine rote Mütze.

Ob die beiden Einbrüche (siehe Pressemeldung vom 18.01.2023, 10.08 Uhr) in Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell