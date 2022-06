Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Sonntag (19.06.2022) vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit dem Fahrrad von der Konrad-Adenauer-Brücke kommend in Richtung Lichtenbergerstraße unterwegs, als er unmittelbar vor der Einmündung zur Wredestraße stürzte. Laut Zeugen war zur gleichen Zeit ein schwarzer Audi mit Münchner Kennzeichen unterwegs, welcher auch kurz anhielt, aber anschließend weiterfuhr. Die Polizei sucht nun den/die Fahrer/in des schwarzen Audis. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

