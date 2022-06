Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Dachgeschosswohnung in Oppau

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz:

Gegen Mitternacht des 18.06.2022 kam es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in der Kirchenstraße in Ludwigshafen Oppau. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

