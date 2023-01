Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoaufbrecher flüchtet auf Pedelec

Hamm-Mitte (ots)

Eine Anwohnerin der Straße Im Kleekamp wurde am Mittwochmorgen, 18. Januar, auf einen Autoaufbrecher an der Straße Am Hülsenbusch aufmerksam.

Gegen 5 Uhr nahm sie verdächtige Geräusche und anschließend eine ausgelöste Alarmanlage wahr. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie einen Mann beobachten, der von einem geparkten BMW zu einem Pedelec ging und damit über die Saarlandstraße in Richtung Werler Straße flüchtete.

Bei einer Nachschau stellten die alarmierten Polizisten fest, dass an dem BMW die Heckscheibe eingeschlagen war. Ob etwas aus dem Fahrzeug gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Tatverdächtige ist männlich, eher klein, war dunkel gekleidet und trug eine Mütze.

Hinweise zu dem Aufbrecher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

