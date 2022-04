POL-PDNR: Verdächtige Personen klettern auf Balkon

Kretzhaus (ots) - In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter an einer geparkten Sattelzugmaschine auf einem Firmengelände in Kretzhaus den Tankdeckel auf und zapften Diesel ab. Wie die Sachverhaltsaufnahme ergab, erfolgten in der Vergangenheit bereits gleichgelagerte Fälle, die bis jetzt der Polizei noch nicht angezeigt wurden. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: ...

