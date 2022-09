POL-PPWP: Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots) - Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lauterstraße ist am Montag ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr parkte der Audi auf dem Areal. Als am Abend die Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Kotflügel ihres Cabrios verbeult ist. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 Euro. Vom ...

