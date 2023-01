Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen, 18. Januar, in ein Mobilfunkgeschäft an der Weststraße / Ecke Ritterstraße eingebrochen.

Gegen 2 Uhr warfen sie das Schaufenster des Geschäfts mit einem Gullydeckel ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher mehrere Smartphones und Tablets.

Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zum Gesamtwert des Diebesgutes können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Bekleidung der beiden vermummten Täterinnen oder Täter kann aufgrund vorhandenen Videomaterials beschrieben werden:

1. Person: knielange beige Winterjacke mit Kapuze, schwarze Hose mit zwei weißen Streifen, weiße Schuhe, schwarze Handschuhe, führte einen hellblauen/türkisen Rucksack mit

2. Person: lange schwarze Winterjacke mit Kapuze, grauer Kapuzenpullover, schwarze Hose, weiße Schuhe, schwarz/weiße Umhängetasche der Marke Nike, schwarze Handschuhe, führte einen gelben Beutel mit

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell