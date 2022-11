Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: E-Roller entwendet - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Bochum (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einer Tatverdächtigen, welcher am 08. August 2022 einem Mann im RE11 den Elektro-Tretroller entwendet haben soll.

Gegen 20:05 Uhr wurde der 42-jährige Geschädigte bei der Bundespolizei in Hamm vorstellig und gab an, dass er in Essen den Regionalexpress bestiegen habe, um nach Hamm zu reisen. Nach dem Halt in Bochum habe der Mann aus Hamm festgestellt, dass sich der E-Roller nicht mehr auf dem Abstellplatz für Fahrräder befand, wo er diesen zu Fahrtbeginn abgestellt hatte. Der Zugbegleiter habe zuvor eine Frau mit zwei Kleinkindern angetroffen, welche einen E-Scooter mit sich geführt haben soll.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug die Tatverdächtige ein buntes Oberteil, eine kurze graue Hose, sowie schwarze Sandalen und eine blaue Umhängetasche. Zudem hatte die Frau ihr braunes, langes Haar zu einem Zopf gebunden. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_51_2022.html>

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell