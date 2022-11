BPOL NRW: Zugfahrt ohne Ticket endet in JVA - Festnahme durch Bundespolizei

Aachen (ots) - Am gestrigen Dienstag konnte die Bundespolizei in Aachen über 1,1 kg Kokain aus dem Verkehr ziehen. Am 22.11.2022 gegen 06:35 Uhr reiste ein, in Nürnberg zugelassenes, Fahrzeug aus Belgien über die Autobahn 44 ein. Bei der Kontrolle machte der 26-jährige kosovarische Fahrer widersprüchliche ...

