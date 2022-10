Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zeugenaufruf nach dreistem Ladendiebstahl

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Freiheit

Tatzeit: 11.10.22, 14.00 Uhr

Am frühen Dienstagnachmittag betraten ein Mann und eine Frau ein Bekleidungsgeschäft in Raesfeld. Während sich der Mann in einem Teil des Geschäftes verdächtig umsah, lenkte die Frau die Angestellte durch den Kauf einer Kleinigkeit ab. Der Mann ging dann rückwärtslaufend in Richtung Ausgang - hinter dem Rücken hielt er offenbar Kleidungsstücke fest. Auf Ansprache der Angestellten reagierte er nicht, erst als sich andere Kunden einmischten, warf er zwei Pullover zu Boden und flüchtete mit seiner Mittäterin. Das Paar hatte mehrere hochwertige Pullover gestohlen. Die Diebe waren in einem schwarzen Mercedes-Kombi der E-Klasse unterwegs. Täterbeschreibung Mann: ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, kurze braune Haare, osteuropäischer Akzent, osteuropäischer Typus

Täterbeschreibung Frau: ca. 165 cm groß, kräftige Statur, blond, deutsche Sprache ohne Akzent, mitteleuropäischer Typ

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell