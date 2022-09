POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebe klauen Katalysator (25.09.2022)

Hüfingen (ots) - Bei einem Unfall am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 171 ist Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden. Eine 27-jährige Fahrerin eines Audi A 3 fuhr in Richtung Hüfingen und stieß beim Einmünden in die Friedrich-Ebert-Straße mit einer 26-jährigen Mercedes ...

