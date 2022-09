Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden (24.09.2022)

Hüfingen (ots)

Bei einem Unfall am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 171 ist Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden. Eine 27-jährige Fahrerin eines Audi A 3 fuhr in Richtung Hüfingen und stieß beim Einmünden in die Friedrich-Ebert-Straße mit einer 26-jährigen Mercedes A 180 Fahrerin zusammen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell