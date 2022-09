Donaueschingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag im Zeitraum zwischen Mitternach und 13.30 Uhr ein auf der Hagelrainstraße geparktes Auto beschädigt. Der Unbekannte schlug an dem Auto den Außenspiegel ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0. ...

