POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Steinewerfer

57518 Betzdorf / Alsdorf (ots)

Am 27.05.2022 gingen zwischen 12:20 Uhr und 12:35 Uhr bei der Polizeiinspektion Betzdorf mehrere Mitteilungen hinsichtlich eines Steinewerfers ein. Dieser hatte im Bereich Imhäuserhof in Alsdorf und der Friedrichstraße in Betzdorf Steine gezielt gegen PKWs geworfen. In zwei Fällen kam es zur Beschädigung von Scheiben. Es konnte ein 26- jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Steinewerfers machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf (02741-926-0) in Verbindung zu setzen.

