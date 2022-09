Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener baut Unfall (24.09.2022)

St. Georgen (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall mit rund 3.000 Euro Schaden verursacht. Ein 31-jähriger fuhr mit einem Smart Orts auswärts in Richtung Bärenbrunnen und kam auf Höhe der Gewerbehallenstraße nach rechts von der Straße ab, wo er gegen ein Haus prallte. Dabei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest der Polizei an der Unfallstelle mit rund 1,3 Promille bestätigte. Da der Autofahrer zudem keinen Führerschein besitzt, muss er mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Führerschein und Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell