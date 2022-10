POL-HI: Radfahrerin nach Unfall gesucht

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (ste) - Am 08.10.2022 ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem PKW in Schellerten. Der Geständige erschien auf der Dienstelle des PK Bad Salzdetfurth und teilte mit, dass er am 08.10.22 in Schellerten, in der Nähe der dortigen Volksbank, gegen den Außenspiegel eines geparkten, roten PKW getreten habe. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das beschädigte ...

