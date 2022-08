Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220807 - 0878 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 8. Reviers haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (06. August 2022) einen 20-jährigen Mann festgenommen, der verdächtig wird, einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Wertsachen eingefordert zu haben.

Der 22-Jährige hielt sich um Mitternacht mit Freunden am Sachsenhäuser Ufer am Main auf und saß auf einer Mauer. Währenddessen traten zwei junge Männer an ihn heran, von denen einer unter Vorhalt eines Messers seine Wertsachen forderte. Als der Geschädigte um Hilfe rief, ließ das Duo von ihm ab und ergriff die Flucht. Während der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es Polizeibeamten einen 20-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, der noch kurz zuvor ein Messer wegwarf und dessen äußere Erscheinung mit der Personenbeschreibung übereinstimmte. Die Beamten verbrachten den jungen Mann nach seiner Festnahme auf die Dienststelle. Das Messer stellten sie als Beweismittel sicher. Gegen den 20-Jährigen wird zudem wegen einer Bedrohung ermittelt, die sich ebenfalls am Mainufer kurz nach der räuberischen Erpressung zugetragen hat. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

