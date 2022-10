Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schulbus brennt in Woltershausen aus - Keine Personen verletzt

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (jpm) Ein brennender Schulbus löste heute Morgen, 10.10.2022, gegen 07:15 Uhr, im Lamspringer Ortsteil Woltershausen einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Alle Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen Gelenkbus, der etwa 20 Kinder transportierte. Nachdem der 77-jährige Fahrer Brandgeruch bemerkte, hielt er das Fahrzeug in der Straße An der Halbe an und die Kinder als auch der Fahrer stiegen aus.

Anschließend geriet das Fahrzeug in Brand und brannte in der Folge vollständig aus. Die Flammen griffen dabei auf eine daneben befindliche Scheune über, wodurch deren Fassade und das Scheunentor beschädigt wurden.

Das Feuer wurde durch mehr als 50 ehrenamtliche Retter der Freiwilligen Feuerwehren aus Lamspringe, Woltershausen, Nette, Graste und Sehlem gelöscht.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der entstandene Gesamtschaden wird momentan auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell