Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B240 in Marienhagen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) Am Sonntag, dem 09.10.2022, kam es gegen 12:00 Uhr zur einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 240 (Hauptstraße) in Marienhagen. Hier touchierte ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Motorrads im Bereich einer Fahrbahnverengung den linken Außenspiegel von einem Volkswagen Passat. Der Spiegel wurde durch die Kollision beschädigt. Der Motorradfahrer verließ den Unfallort anschließend unerlaubt in Richtung Eime. Das Motorrad des Unfallverursachers wird als Hybrid zwischen einem Sport-Motorrad und einem Touring-Motorrad beschrieben. Der Unfallverursacher selbst war mit einer schwarzen Lederkombination bekleidet und trug einen schwarzen Helm. Des Weiteren fuhr hinter dem Unfallverursacher ein weiteres Motorrad, welches jedoch nicht an dem Verkehrsunfall beteiligt war. Das Polizeikommissariat Alfeld (Leine) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell