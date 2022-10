Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der B1 bei Elze

Elze (pie). Am Sonntag, den 09.10.2022, kam es um 17:27 Uhr auf der B1 bei 31008 Elze zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star aus Hessen befuhr die Bundesstraße 1 in Richtung Hildesheim und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover aufzufahren. Der 69-jährige Fahrer eines Opel Astra befuhr zur gleichen Zeit die Bundesstraße 1 von Hildesheim kommend in Richtung Hameln. Die 18-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des durchfahrenden 69-Jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Unfall wurden die 18-Jährige Fahrerin des Mitsubishi, sowie die 16-Jährige Beifahrerin und ein 22-Jährige weiterer Fahrzeuginsasse leicht verletzt. Zudem wurden der 69-jährige Fahrer des Opel und seine 68-jährige Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadensumme wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Neben der Polizei Elze waren vier Rettungswagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Elze und zwei Abschleppunternehmen am Unfallort.

