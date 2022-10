POL-HI: Autofahrerin blockiert Kreuzung

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (bf). In der Zeit vom 07.10.2022, 11:30 Uhr, bis zum 08.10.2022, 10:00 Uhr, ist es in der Teichstraße in Höhe der Zufahrt zum Schloss Bodenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen dort auf dem Parkplatz geparkten Hyundai an der hinteren ...

