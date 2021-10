Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Polizei informiert zur dunklen Jahreszeit: "Geben Sie Einbrechern keine Chance!"

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Emden/Aurich/Wittmund (ots)

Die Tage werden kürzer, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und mit dem Start der dunklen Jahreszeit steigt auch die Einbruchgefahr. Viele Einbrüche werden in den Herbst- bzw. Wintermonaten begangen, häufig zu einer Tageszeit, in der die Bewohner nicht zu Hause sind. "Egal, ob Sie in der Schule, bei der Arbeit oder beim Einkauf sind, geben Sie Einbrechern keine Chance", betont Pressesprecherin Nadine Kluge-Gornig. "Und die Gefahr steigt nun insbesondere mit der früher eintretenden Dunkelheit."

Insgesamt ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren stark rückläufig. Rund 60% weniger Einbrüche seit 2017 verzeichnet die Polizeidirektion Osnabrück - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln. 2020 nahmen die Fälle um 167 Taten bzw. 13,89 % im Vergleich zum Vorjahr deutlich ab und sanken mit 1.035 Einbrüchen auf ein neues 30-Jahrestief.

In den nächsten Wochen setzen die Präventionsteams der Polizei ihren Fokus nun wieder verstärkt auf das Thema Einbruchschutz, um den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Beratungstermine vor Ort führt die Polizei kostenlos durch. Dabei geht es immer um die zentralen Fragen: Wie kann ich mein Haus gegen Einbrecher sichern? Welche Vorkehrungen kann jeder selbst treffen? Warum ist es wichtig, Verdächtiges auch der Polizei zu melden?

"Ein wichtiger Schutz ist und bleibt, neben mechanischen Vorkehrungen, das eigene Verhalten, denn oftmals sind es kleine Vorkehrungen, die helfen, den Einbrecher zu vertreiben. Es gilt: Je schwerer Sie dem Einbrecher das Leben machen, desto eher lässt er von der Tat ab."

Zusätzliche mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern schrecken viele Täter ab und sind deshalb eine gute Investition. Durch staatliche Förderungen werden Modernisierungsmaßnahmen rund um den Einbruchschutz bezuschusst.

Neben dem eigenen Verhalten und den mechanischen Sicherheitsvorkehrungen ist eine gut funktionierende Nachbarschaft hilfreich. "Bei Auffälligkeiten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, benachrichtigen Sie umgehend die Polizei - jeder Hinweis kann nützlich sein."

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

