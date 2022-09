POL-WAF: Ahlen. Reifen mit Felge gestohlen

Warendorf (ots) - Mindestens eine unbekannte männliche Person brach am Samstag, 10.09.2022, zwischen 01:29 Uhr und 01:45 Uhr in die Fabrikationshalle einer Holzbaufirma in Oelde an der Albert-Einstein-Straße ein. Auf einer Videoüberwachung konnte eine männliche Person erkannt werden, die mehrmals in die Fabrikationshalle ging und hochwertige Elektrogeräte in einen weißen Transporter, möglicherweise einen Opel ...

