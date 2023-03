Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbrüche in Geschäfte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.3.2023 brach ein unbekannter Täter gegen 4.10 Uhr in ein Computergeschäft an der Beckumer Straße in Ahlen ein. Der Einbrecher stahl aus dem Ladenlokal Grafikarten. Zu einem weiteren vollendeten Einbruch in ein Computergeschäft kam es gegen 5.10 Uhr auf der Weststraße. Hier wurden ebenfalls Grafikkarten gestohlen. Zwischen 4.10 Uhr und 4.50 Uhr versuchten Unbekannte in ein Telekommunikationsgeschäft an der Hansastraße einzubrechen. Hier scheiterten der oder die Einbrecher und gelangten nicht in das Ladenlokal. In allen drei Fällen nutzten der oder die Täter Gullideckel, um in die Geschäftsräume zu gelangen.

Ein Tatverdächtiger ist geschätzt 1,70 und 1,80 Meter groß, trug eine helle Kapuzenjacke sowie eine Hose mit reflektierenden Elementen im Wadenbereich, hat einen Oberlippen- und Kinnbart sowie dunkle Haare.

Wer hat zwischen 4.00 Uhr und 5.15 Uhr diese sowie weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet? Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell