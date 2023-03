Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer besitzt keinen Führerschein

Warendorf (ots)

Am Montag, 20.3.2023 hielten Polizisten gegen 22.40 Uhr einen Autofahrer auf der Straße In der Boltenbrede in Ahlen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Die Beamten untersagten dem Ahlener die Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

