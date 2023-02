Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Agathafeier Basislöschzug 3

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Am Freitag dem 27.01.2023 feierten die Feuerwehrmitglieder der Löschgruppe Rumbeck und des Löschzuges Oeventrop die traditionelle Agathafeier in der Schützenhalle Oeventrop. Zu Ehren der heiligen Agatha traf man sich vorab zu einem gemeinsamen Gottesdienst in Rumbeck.

Neben dem Bürgermeister und dem Leiter der Feuerwehr waren auch Vertreter der Politik und des Fördervereins des Löschzuges Oeventrop eingeladen.

Silvia Klauke fasste die Geschehnisse innerhalb des letzten Feuerwehrjahres humoristisch zusammen. Die Anwesenden fühlten sich direkt in die Situationen zurückversetzt.

Neben diesem erheiternden Programmpunkt wurde es aber auch ernst.

Einige Kameraden wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt. Es wurden auch viele Beförderungen nach bestandenen Lehrgängen oder nach besonderer Leistung ausgesprochen.

Im Einzelnen sind dieses:

Beförderung zum:

Oberfeuerwehrfrau/ Oberfeuerwehrmann:

Alexander Hane, Lara Schöller, Frank Schwarzer, Ole Spindelndreher, Jan Kulke, Timo Schwierzeck, Björn Wendlandt

Hauptfeuerwehrfrau/Hauptfeuerwehrmann:

Elena Heinemann, Maria Klauke, Christopher Ihme

Unterbrandmeister:

Oliver Klein

Oberbrandmeister:

Steffen Klauke, Sascha Peetz

Hauptbrandmeister

Karsten Schroeter, Timo Spiegel, Christian Rapude

Ehrungen für:

10 Jahre Mitgliedschaft:

Jana Donner, Nils Griese, Fynn Schulte, Pascal Wobbe, Kai Görs, Christopher Ihme, Alexander Hane

40 Jahre Mitgliedschaft:

Markus Bittner, Jörg Flüchter, Michael Klauke, Manfred Weber; Frank Kalinowski, Olaf Hane

50 Jahre Mitgliedschaft:

Wolfgang Küster

60 Jahre Mitgliedschaft:

Dieter Flüchter

Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber (für 25 Jahre Mitgliedschaft) Sven Dransfeld, Dirk Hane, Klaus Hane, Jörg Klemm, Markus Krekeler, Oliver Pietz, Uwe Wisniewski, Tobias Becker, Markus Schlimbach

Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Gold (für 35 Jahre Mitgliedschaft) Karsten Schroeter, Christian Rapude, Guido Stecken

Zum Schluss wurde der Einheitenführer des Löschzuges Oeventrop in seinem Amt bestätigt und für weitere sechs Jahre ernannt.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell